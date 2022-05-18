酒空男鑽漏洞 騎電動自行車拒測只罰款 一個月逮3次 (警方提供)

電動自行車因屬於慢車，因此不需要考照，並且購買門檻低，成為移工、學生族群短途通行的最佳選擇，但是也有好酒之人將它當成代步工具。高雄旗津就有一名男子酒後騎乘電動自行車，因為知道慢車拒測只要繳交罰鍰且免移置保管車輛，喝酒後就騎著電動自行車趴趴走，一個月內被轄區警方查獲3次酒駕都選擇拒測，讓員警也覺得無可奈何。

鼓山分局旗津分駐所警員劉育賢、夏立緯於16日下午2點多在旗津區大關路，見一名男子搖晃地騎著電動自行車因此將其攔下，劉員見這名男子眼熟，才想起李姓男子(50歲)在4月20日、5月13日等2次被所內同仁查獲酒駕，但李男都選擇拒測，連同這次，已經是最近一個月內的第3次騎乘電動自行車酒駕，李男「熟門熟路」的選擇拒測，依據道路交通管理處罰條例第73條第3項，僅處罰新臺幣2400元罰鍰。警方苦勸李男不要再酒後駕車，以免發生交通事故，害了自己也害了別人，李男也苦笑說著:「菸戒得了，酒卻戒不掉！」。

為了要減少電動自行車的交通事故，道路交通管理處罰條例目前已修法納管，將電動自行車更名為微型電動二輪車，修法重點包含懸掛牌照、投保強制汽車責任保險、限制騎乘年齡在14歲以上、酒駕拒測罰鍰亦將提高至新台幣4800元，且須移置保管車輛等，相關修法內容已經公布，施行日期尚待行政院以命令定之。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，電動自行車仍屬「動力交通工具」，若酒測值高於0.25MG/L，違反刑法185條之3，則加重到3年以下有期徒刑，併科30萬以下罰金。如果肇事釀成傷亡，更是難以挽回的遺憾，民眾千萬不要以身試法。