王必勝槓雙北傳搶衛福部長大位？ 陳時中8字回應

衛福部醫福會執行長王必勝連日來槓上雙北，質疑雙北叫不動大醫院，導致目前防疫亂象叢生。傳出王欲爭取衛福部長一職，現任部長陳時中今赴立法院備詢，回答媒體詢問時，簡單吐8字：「我現在還在當部長」。

王必勝與新北市長侯友宜、台北市長柯文哲隔空交手，王一度質疑侯、柯只能靠聯醫，叫不動大型醫院；王接受專訪時直言，地方政府平常就要和在地醫療體系培養感情，「否則臨時要叫人家做，怎麼可能」。

結果這番發言引發雙北反擊，三邊上演口水戰。傳出王必勝之所以大動作，與他有意爭取衛福部長一職有關。陳時中今被媒體問到這個問題，無奈地說出一句：「我現在還在當部長」。

陳時中強調，王必勝是第一線的工作人員，雖然曾參與一些政策制定，但主要工作仍以第一線為主。對於侯批王「高高在上」，陳時中不置可否。

至於中央流行疫情指揮中心的政策引爆醫護人員反彈，陳時中表示，護理、醫療人員全台灣就這麼多，要培養新進的時間也不會這麼快，近來有放寬彈性，如已退休或沒有在工作的，可以回到醫療體系協助，但增加有限，因人力本來就緊繃。

陳時中說，相信醫院管理平常都有做健康監測，也有周期性採檢，對醫護人員的健康狀態非常關心。