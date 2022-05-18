蘋果、特斯拉和其他大型成長股上漲帶來提振、家得寶等企業財報亮眼，以及美國4月零售額月增0.9%和工業生產成長1.1%，緩解了投資人對經濟增長放緩的擔憂，周二美股強勁反彈，道瓊指數大漲逾400點，標普500指數漲逾2%，那斯達克指數漲2.76%，費城半導體指數飆漲5%。台積電ADR漲逾3%，日月光ADR和聯電ADR漲幅都超過4%。

★主要指數

道瓊指數收漲431.17點或1.34%，為32,654.59點。

標普500指數漲80.84點或2.02%，收4,088.85點。

那斯達克指數漲321.73點或2.76%，收11,984.52點。

費城半導體指數漲146.4點或5.02%，收3,066.5點。

★消息

自2022年以來，標普500指數盤中漲跌幅達2%以上者達39次，而2021年全年為24次，突顯出近來美股的劇烈波動。

今年以來，道瓊斯指數下跌10.1%，標普500指數下跌約14%，那斯達克指數跌約23%，

美國4月零售額月增0.9%，連續第4個月上揚。3月數據由初值月增0.7%，大幅上修至月增1.4%。

美國4月工業生產指數月增1.1%，高於3月的月增0.9%和市場預期的月增0.5%，亦為連續第4個月實現增長。4月產能利用率為79%，高於3月的78.6%。

美國經濟數據意外強勁，10年期公債殖利率一度大漲10個基點，報2.98%。

聯準會主席鮑爾周二發表他迄今最鷹派的言論，他表示，聯準會將繼續升息，直到通膨明顯回落，必要時，央行將毫不猶豫讓利率升破所謂的「中性」水準。調查顯示，目前交易員預估聯準會6月升息50個基點的可能性為85%。

周二紐約期油跌1.57%，收在每桶112.4美元。布蘭特期油跌2.02%，報每桶111.93美元。

美國各交易所總成交量為120億股，低於過去20日均量133億股。

★分析

Defiance ETF投資長Sylvia Jablonski表示，投資人想買的股票大部分都已經受到重創，不是處於修正，就是陷入熊市，我認為投資人正在尋找逢低買進的機會，而我懷疑今天是這麼做的好日子。

Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams在談到最新公布的經濟數據時表示，這符合第二季經濟持續增長的態勢，而非顯示經濟正在衰退。

National Securities首席市場策略師Art Hogan表示，今天的進場支持了上周五看到的那種動能，並守住了這個動能，但對投資人而言，最重要的是已經到了許多最壞的情況都已經消化的那個點。

部分分析師提醒投資人對反彈謓慎看待。Wolfe Research首席投資策略師Chris Senyek出具報告指出，儘管上周五大幅反彈，但我們看跌的基本情況仍然完好無損。