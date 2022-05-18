★類股

標普500指數11大類股僅必需消費類股收黑，終場跌1.15%。科技股漲2.91%，漲幅最大；其次為原材料股漲2.86%，金融股漲2.69%， 非必需消費類股漲2.68%。

★重磅股

重量級科技股全漲。蘋果漲2.54%，微軟漲2.03%，亞馬遜漲4.11%，Alphabet漲1.77%，特斯拉漲5.14%，Meta漲1.29%，網飛漲2.17%。

在道瓊指數成份股方面，波音大漲6.4%，表現最佳。據美國監管機關的消息人士指出，東航一架波音737-800型號客機3月墜機事故調查結果指向與人為有關。

沃爾瑪跌11.4%，在道指成分股中跌幅最大。

主要晶片股全面上漲，超微大漲8.73%，應材漲5.76%，美光漲5.69%，輝達漲5.29%，恩智浦漲4.89%，高通漲4.32%，德儀漲3.85%，英特爾漲3.06%。

★焦點股

花旗股價大漲近8%，帶動標普500銀行股指數漲3.8%。巴菲特旗下波克夏·海瑟威披露對這家美國銀行投資近30億美元。

沃爾瑪股價重挫11.4%，創下1987年以來最大單日跌幅。該零售巨頭上季財報不如市場預期，並以通膨壓力對獲利與營運成本造成衝擊為由，下修本季與全年獲利預測。沃爾瑪為零售業季報拉開序幕，其疲弱的表現拖累同業Costco、Target和Dollar Tree走跌，跌幅介於0.8%至3.2%。

家得寶（Home Depot）上漲1.68%，該公司上季營收創下歷史新高，並上修全年財測。

聯合航空上修本季營收預測，股價大漲7.9%，帶動達美航空漲 6.7%、美國航空漲7.67%，Spirit Airlines漲7.11%。受惠於旅行需求持續改善，聯航現在預期本季每座位里程（per Available Seat Mile）總營收將較2019年同期成長23%～25%，優於先前預估的成長17%。

在美國上市的中概股大漲，蔚來漲14%，愛奇藝漲7.92%，拼多多和阿里巴巴漲幅超過6%，京東漲4.15%。中國副總理劉鶴表示政府將支持科技業的發展和公開上市，投資人樂觀預期該國政府將放鬆對科技業的整改。

超微獲投銀Piper Sandler調升評級，股價大漲8.7%。受此帶動，其他半導體股輝達、高通和美光全面勁揚。該投銀表示，在今年暴跌之後，超微看起來深具吸引力。

★台股ADR

台積電ADR漲3.22%，收93.32美元，換算台股價格為554.92元。

聯電ADR漲4.46%，收8.66美元，換算台股價格為51.5元。

日月光ADR漲4.77%，收6.81美元，換算台股價格為101.24元。

中華電信ADR漲0.07%，收42.05美元，換算台股價格為125.02元。