確診者的密切接觸者居家隔離3＋4鬆綁為0＋7，引發各界擔憂。小兒科名醫林應然表示，其實最好的隔離政策為全台每個人一人一室隔離，「但會衝擊民生經濟，台灣就倒了」，與病毒共存一定要慢慢開放，現在改為0＋7，「搞不好之後連篩都不用篩」，他提醒民眾要保有警惕心，防疫政策逐步放寬時，最重要的是提升自我免疫力。

林應然昨（17）日於訪談性節目《有話好說》分析，確診者密切接觸者居家隔離3＋4上路時，疫情指揮中心規定第四天快篩陰可出門，但快篩的準確率頂多到7成多到8成，可能身上有病毒，只是沒有篩到而已。

林應然指出，現在將確診者的密切接觸者居隔鬆綁為0＋7，很多人快篩陰性，在身體可能潛藏病毒的情況下出門，或是沒有誠實以告居家篩檢結果，會導致社區風險增加，在這樣的情況下仍要放寬的原因在於，我們已經要走向開放了，政府一定會慢慢放鬆標準，其實最好的隔離政策為，全台灣每人一人一室隔離14天，「但這是不可能的事情，民生經濟就完了，台灣也倒了」。

林應然表示，現階段疫情發展已無法管控大量的確診者及隔離者，提醒民眾要保有警惕心，在防疫政策慢慢鬆綁同時，提升自己的免疫力，別期待政府把隔離者隔離好，「你不可能永遠都接觸不到病毒」。

林應然提及，美國免疫學家佛奇曾說過，疫情發展最後，每個人都會被感染一次，除非都住在荒郊野外，不與他人接觸，再加上人是社會性動物，病毒也不可能消失，就會有接觸到病毒的一天，「搞不好到最後，政府會宣布連篩都不用篩」。

林應然說，英國及北歐國家開放後，人民感染後身體不適，就讓他待在家裡，處理方式就像流感，雖然不能說感染Omicron像流感一樣輕，但也接近了，確診Omicron有99.7%都是輕症及無症狀，「我不認為它比流感更嚴重」。