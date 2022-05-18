國內疫情嚴峻，急診美女醫師田知學表示，有不少民眾在家人確診後，自己也快篩陽性但都沒症狀，而這些陽性者未來的病程發展可以分成三種，一是休息後痊癒，二是兩三天後開始喉嚨痛，病程衝到高峰之後就好了，三是少數人病了好幾天都沒恢復，這時要趕快送急診評估住院。

振興醫院急診重症醫學部主任醫師田知學在臉書發文指出，感染Omicron有99.7%都是輕症，從前幾個禮拜開始，快篩陽性來急診的病患最多的主訴是「我其實沒有症狀或一點點症狀，但是我女兒(或兒子、或家中第一個有症狀確診者)有，我只是跟著確診快篩陽性。」這時她都會先開個基本防疫包給病患，接著過一兩天就開始有訊息或是電話打來告訴她狀況。

田知學表示，這些病患打來可以分成三類，也就是三種不同的病程發展，第一類是「醫師謝謝！我好了！我只有用力休息、飲食均衡、多喝水！」沒什麼症狀就好了；第二類是開始發燒、喉嚨痛，大概第二、三天開始衝病程高峰，心情比看股票還緊張，然後也痊癒了；第三類是極少數病人過幾天還沒有改善、活力變差、更多症狀，這時就會請家人把病人帶回急診評估是否要住院。

田知學表示，全台灣就這麼多專責病房，現在每個急診內部只有兩個區塊「確診或非確診」，其他疑似個案就只能在急診外等報告，呼籲社區已經有越來越多篩檢站可利用，且快篩陽性會持續好幾天，民眾不用急著到急診確診，之後也可用視訊問診諮詢，一起把醫療空間和量能留給確診中重症或非確診的一般急重症病人。