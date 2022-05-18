侯友宜不忍了！霸氣回嗆王必勝「高高在上」 網喊3字暴動

衛福部醫福會執行長王必勝日前稱「雙北叫不動地區大型醫院」，新北市市長侯友宜16日坦言「非常難過」，認為中央沒給予鼓勵，反潑了一桶冷水打擊基層士氣；17日更再在臉書暗批王，「請不要以高高在上的姿態，使用叫不叫得動這類的輕蔑語氣，請尊重一直站在第一線不眠不休守護民眾的新北醫護人員」。此言引熱議，大批網友盛讚侯的表現，更有人直呼「超霸氣」。

侯友宜17日在臉書發文直言：「請不要以高高在上的姿態，使用叫不叫得動這類的輕蔑語氣，請尊重一直站在第一線不眠不休守護民眾的新北醫護人員。」侯指出，從兩年前疫情初始，他們就無怨無悔地付出，和市府團隊並肩作戰，無分彼此一條心全力抗疫。

侯友宜強調，醫護人員冒著染疫風險 ，他們放下自己的家庭，站在前線為市民無私奉獻到現在。呼籲在上位者，傾聽一下在前線打仗的醫院心聲，並請上位者心懷感恩，尊重並感謝為人民無私奉獻的新北醫護同仁。

此文一日內即獲得超過8100個讚、逾510則留言與破百次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「超霸氣！」「有夠霸氣，這樣就對了」、「感謝市長幫我們新北市民出一口氣！」「侯市長真有領袖風範」、「有你真好，市長加油」、「有用心的父母官，百姓是感受得到的」、「執政黨不斷拿疫情來當政治籌碼，令人作噁」、「所以不能讓一黨獨大，市長讚」。