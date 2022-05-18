5月14日富邦帶頭「拒絕重複投保」，激起大波批評聲浪，網友怒火持續延燒，有網友到富邦產險總公司的Google地標刷一星負評，還將公司名改成「富邦輸不起產險總公司」、「富邦產險總公司只賺不賠」。

同時這波爭議亦延燒到疫苗險，嚴重影響到企業信譽。據聯合新聞網報導，富邦產是去（2021）年的收益龍頭，防疫險與疫苗險簽單保費合計約41億，市占率將近一半。380萬件保單歸戶後，投保人數約250萬人，來自人壽、銀行等集團內部通路逾100萬件；250萬人當中，逾五成為不曾買過其保單的新客戶。

PTT有網友討論，富邦產這次明擺就算被罵，也要限縮續約的規定，「是這次的防疫險損失慘重嗎？讓富邦不得不拿出自己的商譽來降低損失？」

為何富邦產寧被罵慘 也要出此策？網：台灣人是金魚腦

貼文一出，網友直指一原因，「人民健忘」、「台灣人健忘吧」、「看準三個月後沒人在乎啊」、「台灣人的記憶力」、「台灣人健忘，雖然沒用但我不會再碰」、「台灣人健忘，所以出此策略沒在怕，懂嗎」、「台灣人健忘他也沒在怕股票還在高點」。

也有人認為，比起賠掉商譽，富邦產更怕賠掉整個公司，「會倒阿...100萬人染疫，要賠破百億？」、「公司倒掉你還有商譽？」、「賠到倒掉商譽什麼的都不重要了」但也有網有不認同這說法，「賠百億會倒？台北隨便一棟富邦大樓都百億辣」、「百億對富邦根本小錢，還倒勒」、「不可能賠不起 要不要賠而已」。

居隔政策大鬆綁 保險業者逐步解套

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近兩個月內（2022/03/16～2022/05/16）關於「防疫保單」聲量趨勢，有三波高峰值得關注：

4/26 「自主3+4居家隔離」上路

指揮中心4月26日宣布自主3+4居家隔離，前面 3 天採取居家隔離，以1人1室為原則；後面4天彈性自主防疫，若有外出的需求經過「快篩陰性」可上班、出門。其後，5月8日僅匡列同住親友為原則，同事、同學不再被匡列為密切接觸者，採自主應變，也不會開立居家隔離單。匡列條件改變後，僅有同住親友能拿到「隔離通知書」，才能申請理賠；確診者的同事、同學等，如在以前已收到或是延後收到通知書，可在2年內申請理賠。

5/9 新冠肺炎7月可能降為第4類傳染病

中央疫情指揮中心9日說，預計7月中旬可能有機會將目前新冠肺炎從第五類法定傳染病降到第四級，因此牽動四家產險防疫保單，包括國泰世紀產、明台產、旺旺友聯產、中信產，這四家理賠額將大降，從目前確診得100%全額理賠，降到僅需賠5%或10%。例如本來民眾確診可以理賠5萬元，未來只剩理賠2500或5000元。

5/16 「0+7」免居家隔離5/17開始實施

自5月17日起「完成3劑疫苗接種者，得免居家隔離」，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明。

據《中央社》報導，產險業者指出，防疫保單隔離理賠多半依保戶收到政府依傳染病防治法第48條開立的隔離通知書為準，換言之，在0+7上路後，即使民眾是確診者同住家人，若已完整接種3劑COVID-19疫苗，並未被政府限制為居家隔離者，即不會收到隔離通知書，就不會啟動防疫險隔離理賠。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月16日至2022年05月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『防疫保單』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。