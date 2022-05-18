疫情持續升溫，北市教育局調整校園防疫措施，暫緩5月16日至5月29日間的校外教學及各類跨校大型活動，而國高中學校跨校性活動，學生需接種2劑疫苗滿14日才可參與，為節省活動現場排隊檢驗紙本小黃卡的流程，設籍台北市的學生可直接持行動載具出示台北疫苗通行證進入活動現場，不用再翻翻找找紙本資料，一鍵登錄即可快速通關。

北市教育局表示，自5月底起，將於校園推廣使用，第一階段於中學生畢業典禮及教育盃競賽率先使用，第二階段將於7月資通訊大賽及教育博覽會等大型跨校活動持續推廣，同時為鼓勵本市學生踴躍使用，規畫在6月至7月間辦理兩波抽獎活動，提供共計10台iPad 作為獎品，鼓勵學生下載使用。

北市資訊局5月3日於台北通推出疫苗通行證服務，市民登入台北通APP後可依意願開通前述功能，若已施打3劑疫苗或施打2劑滿14日者，疫苗通行證畫面即會顯示綠燈燈號，可快速識別疫苗施打紀錄。

教育局指出，北市校園將分兩階段試辦，以線上、紙本多元疫苗通行認證為原則，第一階段於5月底至6月間中學生畢業典禮與中學生教育盃3項競賽推廣。

教育局表示，參與畢業典禮的學生可邀請同學、校內老師於至校園任一處與疫苗通行證畫面合照或可於線上直播持疫苗通行證將畫面截圖，參與教育盃活動的學生可找活動現場的老師及選手一同與疫苗通行證畫面合照，於6月底前將佐證照片上傳至酷課雲即可獲得1次抽獎機會。

此外，教育盃活動需於入場前驗證相關疫苗施打及相關健康證明紀錄，參與學生可透過出示疫苗通行證取代紙本小黃卡快速通關，減少排隊驗證時間避免群聚，同時也減輕學校人員人工紙本驗證行政負擔。

教育局指出，第二階段將於7月資通訊大賽及教育博覽會等大型跨校活動持續推廣，設籍本市高中職以下學生於7月底前只要下載台北通APP，並開通疫苗通行證將截圖上傳台北酷課雲即可參加第二波抽獎活動。

教育局表示，因應校園防疫措施需求，紙本小黃卡有忘記攜帶、紀錄容易汙損不易檢核的風險，台北疫苗通行證結合台北通APP，提供學生一機快速進出校園各項活動的便利性及即時更新疫苗施打狀態的功能，透過兩階段的試辦，以資訊化的方式減少學生群聚及人工紙本驗證負擔，同時使學生與本市台北通智慧服務緊密結合，尚未下載台北通學生可立即使用北市校園單一身分驗證帳號至台北通網頁進行註冊開通。