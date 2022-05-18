南韓29歲知名女星IU（李知恩），出道多年憑著甜美臉蛋、清新氣質，加上溫柔又嘹亮的嗓音，擄獲大批海內外粉絲的心，而一向寵粉的她，除了私底下持續默默行善外，YouTube頻道「KT story」近日也挖出她先前來台開唱時遇到「阿北粉絲」的互動，引起網友熱烈討論。

IU於本月16日歡慶自己29歲的生日，而生日當天她除了延續過往慣例，以粉絲名義「UAENA」低調捐出2.1億韓幣（約新台幣490萬元）給弱勢族群，相當寵粉的她不忘錄製俏皮的短片於IG上與粉絲們分享慶生喜悅，因此登上新聞版面。

經常介紹台韓文化的Youtube頻道「KT story」，近日因IU生日也上傳了一支關於IU先前來台時寵粉的影片，影片中提到IU在疫情前經常來台灣開唱，對台灣有著濃厚的感情，甚至親口在自己的Vlog中表示「真的很喜歡台灣」。因為IU不僅相當熱愛台灣當地美食及夜市各種小吃，她在2019年來台開唱時發現台下坐著一位年紀稍長得「台灣阿北」，讓她相當驚訝從沒想過在國外能看到長輩粉絲，因此忍不住走下台訪問對方。

當時剛好是IU的安可橋段，當IU詢問「台灣阿北」想聽什麼歌時，阿北竟回答想聽她13年前所發行的歌曲《搭火車》（Taking a train/기차를 타고） 並表示自己很早就知道IU，很多歌曲都很好聽，令IU聽到後相當激動，直呼「真的很感動」。隨後，IU還主動要求與「阿北粉絲」合照留念，並演唱他所指定的歌曲，讓台下觀眾相當開心。而影片一出後，也讓不少網友留言「IU真的好善良、好寵粉」、「好感動」。