民眾舉發花上千元在網路「一頁式廣告」買快篩試劑，領到包裹後裡面竟是2個廉價水杯。（台中市警局提供／陳淑芬台中傳真）

民眾舉發花上千元在網路「一頁式廣告」買快篩試劑，領到包裹後裡面竟是2個廉價水杯。（台中市警局提供／陳淑芬台中傳真）

網路搶快篩、新冠特效藥 花上千元開箱傻眼了！

新冠肺炎COVID-19疫情升高，台中警方接獲不少民眾檢舉在網路「一頁式廣告」看到販售熱銷缺貨的新冠醫療物資，搶購花上千元買新冠肺炎特效藥，竟收到塞滿廢紙的空盒子；花上千元搶快篩試劑，竟收到兩個廉價水杯，回頭找銷售網站已刪除，警方獲報追查，都發現出貨公司地址是假的，呼籲消費者小心受騙。

台中市警察局表示，黃姓民眾日前在臉書「健康小天使」粉絲團，看到有「一頁式廣告」販售目前市面一劑難求的快篩試劑，他點入加入Line好友連繫後，買到3盒15支快篩試劑相當高興，以貨到付款交易，到超商付1300元領到包裹後，回家打開裡面竟是2個廉價水杯，在五金量販店單價僅數十元，驚覺被騙，但回頭查看，詐騙網站已刪除。

還有民眾憤怒檢舉，在網路看到銷售新冠肺炎特效藥「一頁式廣告」，連結至某個網站要求加入好友，再連繫推銷，宣稱「新冠口服特效藥正式上市，治癒率高達89％」、還掛兩大國際藥廠品牌取信消費者，號稱「新冠口服藥有效減輕，可降低重症感染及死亡率」。他見機不可失趕快搶購，到超商取貨付款付1099元，拿到包，打開裡面竟塞滿廢紙。

台中市警局經濟組長謝志遠表示，警獲報循線追查發現，兩宗案件不肖詐騙集團所標註的出貨公司地址都是假的，根本無該門牌，不法集團透過到貨付款方式詐財，警方難以循金流追查，僅能追查到詐騙集團在網路註冊的資料，消費者一定要提高警覺。

謝志遠表示，網路販售醫生處方藥為違法行為，民眾切勿輕信，在網路購物務必詳加求證、提高警覺。網路上常見「一頁式廣告」，標榜商品售價低於市場行情，以「限時特價搶購」或「限購倒數計時」方式銷售吸引民眾購買，但是收到貨品後卻與網頁標示商品不符。

警方呼籲，民眾若發現貨到付款的商品和網購商品不符時，應儘速向運送之宅配業者反映，同時可撥打配送單上寄件人電話辦理退貨；若配送單無寄件人，可先詢問送貨的宅配業者提供寄件人之電話和E-mail辦理退款。

警方也提醒民眾網路購物應慎選具有第三方支付功能且商譽良好的網購平台，不要跟賣家以通訊軟體私下交易，以降低被詐騙風險，如果在網路上發現疑似詐騙的「一頁式廣告」，可直接撥打「110」或「165」專線進行查證，避免遭到詐騙而造成財產損失。

警方提醒民眾，詐騙「一頁式廣告」常具有下列特徵：網頁上無公司地址、客服電話，僅留電子信箱或通訊軟體帳號；售價明顯低於市場行情；號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等；廣告底下留言都是正評，沒有負評；僅能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款；網頁大多粗糙不精美或夾雜簡體字。