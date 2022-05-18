1名網友在《爆廢公社二館》分享一則影片，他老闆開車外出時，被一位坐電動輪椅的阿北超車，根據他判斷，當時車速大概50，穩穩地向前直行，且阿北的輪椅不只能在路上跑，還會鑽車縫，貼文一出引起熱議：「趕著去買快篩，別擋路」、「看來不只要查緝外勞電動車，連輪椅都要查緝」。

輪椅阿北大搖大擺地行駛在馬路中。（圖／翻攝自爆廢公社2館）

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》，以「轟隆隆，衝衝衝，拉風，引擎發動 so come on」寫下，他公司老闆在昨（17日）開車外出時，被一台電動輪椅超車，目測時速50還會鑽車縫，從影片中可見，阿北的電動輪椅車速相當快，原PO還逗趣在內文補充，對！老闆開車用手機，歡迎大家留言砲轟他。

不過網友們的目光都被這台輪椅吸引，紛紛留言：「這不是豆豆先生那台車嗎」、「好像裝了機車引擎」、「這外勞改的吧」、「老司機飆車了」、「永不認輸！再說，這樣就拍不到車牌啦」、「玩命關頭50在台灣開拍了嗎」、「趕著去買快篩，別擋路」、「這車速，比我投的球還快」、「很誠實，給過不過下次還是不要開車用手機」。

也有人對譴責輪椅阿北的行為：「不知道他到底是要戴安全帽還是繫安全帶」、「是改裝過後的輪椅電動車」、「有些電動輪椅族好可怕，連大馬路口也照闖紅燈一點都不害怕，我們在旁邊看到都快嚇死了」、「看來不只要查緝外勞電動車，連輪椅都要查緝」。