信義房屋天母美校店店長吳曉芳成功大學外文系畢業，餐飲業走一遭，最後選擇信義房屋作為發揮舞台，許多人會問她，高學歷為何當房仲?她認為，高學歷讓她有料與客戶交流，管理同仁也更有底氣，不僅如此，信義房屋讓她買房、走遍世界五大洲旅遊，更讓屏東漁村的老父母以她為榮。

吳曉芳說，自己天生「怪咖」，成功大學外文系畢業後，「降級」去念高雄餐旅學院，天真想把吃喝玩樂當工作，但畢業後卻是掃房間、洗衣房做雜務。吳曉芳的父母來自屏東東港漁村，僅有國小畢業，因此對於高學歷卻沒照正軌走的吳曉芳很不諒解，媽媽曾說「女兒讓他抬不起頭」。

不過，出社會4年期間在餐飲業、服務業打滾，發掘她喜歡與人互動的熱情。

因為喜歡銷售，她選擇了有制度的信義房屋，轉行銷售房屋，第一站來到竹北高鐵店，在雜草比人高的地區奮鬥，她笑說「天天都騎過頭」，但高學歷反而成為她陌生開發的敲門磚，她拜訪社區時，「成大畢業當房仲」也引發好奇心，打開話題。園區也有許多成大的學長姊，她就學的人脈也都能延續在職場工作。

高學歷對她擔任主管後的管理、帶人也很有幫助，吳曉芳表示，擔任店長後，店裡的同仁高學歷比比皆是，甚至還有從國外留學回來的同事，她笑說，同仁很愛挑戰店長，這時她的高學歷的邏輯思考就很有幫助，也讓她帶人更有底氣。

吳曉芳說，學歷僅是文憑，是否言之有物才是她與客戶能保持深度互動的關鍵，因此她培養旅行、閱讀等廣泛興趣，到北極划船、祕魯亞馬遜河探險等，先讓自己成為「有趣的靈魂」，２年前到天母美校店後，跟許多國外回來的客戶、企業家互動更是如魚得水。

2018年她選上全國商店傑出店長，是她連選了4年才有的成果，有跟總統蔡英文合照的機會，吳曉芳回想，當時她拿到照片後，連夜趕車回屏東，想要讓爸媽以她為榮，可惜當時母親已失智，只是看著她的照片微笑，而父親則是開心的說，要把照片洗出，裱框放在家中客廳，驕傲之情溢於言表。

吳曉芳說，父母親相繼過世後，他才在老家的鄰居口中聽到平時不擅言詞的父母親是多麼以她為榮，他也很謝謝信義房屋，不僅讓她有經濟餘裕照顧家人，每年的獎勵旅遊也讓她帶著父母親出遊，留下許多美好的回憶，她現在也無償向學弟妹開課分享自己的銷售經驗，心懷感謝做更多利他的事情。