法國第75屆坎城影展於當地時間17日晚上7點盛大開幕，並在國際上舉行現場直播，由法國影帝文森林頓（Vincent Lindon）帶領的評審團已全員就位，過去因新冠疫情影響坎城影展，前年取消實體活動，去年則延期到7月，今年總算回復過去慣例5月下旬舉行，紅毯上一眾女星盛裝出席、爭奇鬥艷。

第75屆的司儀和主持人由女演員薇吉妮‧愛菲亞（Virginie Efira）擔任，每年坎城電影節都會從電影界選出一個由八人組成的評審團，由去年獲得金棕櫚獎電影《鈦》中的法國演員文森林頓，領軍阿斯哈·法哈蒂 （Asghar Farhadi）、蕾貝卡·霍爾（Rebecca Hall）、拉德·利（Ladj Ly）、傑夫·尼科爾斯 (Jeff Nichols)、荻皮卡·帕都恭（Deepika Padukone）、歐蜜·瑞佩斯（Noomi Rapace）、尤沃金·提爾（Joachim Trier）、潔絲敏・婷卡（Jasmine Trinca）擔任評審團成員，得獎名單將於當地5月28揭曉。

曾獲得坎城影展最佳女演員的茱莉安摩爾（Julianne Moore）今年61歲，依舊保養得宜，身穿Bottega Veneta黑色深V禮服，胸前肌膚光嫩白皙，看不出年紀，她戴了鮮豔的寶格麗項鍊，主石是哥倫比亞35克拉的祖母綠，並點綴了50顆梨形的鑽石、460多顆水滴祖母綠、300顆花式鑽石，低調中盡顯奢華。曾演出過《慾望師奶》的美國女演員伊娃·朗格莉亞（Eva Longoria），在紅毯上亮相成為鎂光燈的焦點，她穿著Alberta Ferretti的黑色細肩禮服，透膚的黑紗設計使她的好身材若隱若現，渾圓美胸十分性感。

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法國第75屆坎城影展評審團們。（圖／路透社）

Didi Stone穿的服裝款式特別，幾乎只遮住重點部位。（圖／路透社）

寶萊塢女星荻皮卡·帕都恭（Deepika Padukone）今年是評審團一員，她選了印度知名設計師薩比亞沙奇·穆克吉的紗麗，以黑色和金色條紋的紗麗為概念，突破舊有框架，造型巧妙融合前衛與復古。紅毯上法國模特兒Didi Stone身穿Roberto Cavalli絲綢滑面裙，上衣用大膽的金屬造型花做成，沒有布料反而像是一件裝飾，兩點由金屬花朵巧妙遮住，造型前衛引起網友討論。

不過這不是Didi Stone第一次以金屬花為造型概念，今年3月她曾拍攝一組金屬花上衣的照片，與這次坎城服裝不同，Didi Stone的上身造型更像是穿了件金屬比基尼，搭配豹紋長裙和玫瑰長外套，風格十分野性。