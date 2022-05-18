美股近期出現反彈，道瓊工業指數連2日上漲400多點，但外資摩根士丹利（大摩）策略師威爾森（Michael Wilson）警告別被熊市反彈欺騙，受企業獲利下滑和經濟放緩影響，預估美股還會再跌15%。

綜合外媒報導，威爾森堅持看空美股後勢，「雖然近期美股遭嚴重超賣，估值變得更具吸引力，使得股市展開一波熊市反彈，但在那之後，我們認為股價仍然會走低。」

威爾森強調，近來美國經濟成長放緩，數據顯示採購經理人指數減速，第1季度經濟萎縮，企業獲利修正惡化，他認為，標準普爾500指數仍未消化完企業獲利和經濟放緩的影響，預測該指數可能最低跌至3400點，較目前水準約有15~16%的下跌空間。

威爾森稱，美股近期出現熊市反彈，主因在於美國10年期公債殖利率降至3%以下，而標普500指數的預期本益比低於10年平均水平，加上連續6周下跌後出現超賣跡象，但這樣的反彈是短暫的。

美國銀行首席投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）也警告美股雖然會出現反彈，但可能還會進一步下跌，近期股市、債市等各項資產都出現資金外流，隨著投資人紛紛賣出如蘋果等大型科技股，意味著「真正的投降」可能不遠了。