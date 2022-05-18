王必勝槓雙北傳搶衛福部長大位？ 陳時中無奈8字回應

衛福部醫福會執行長王必勝近日因一席「雙北叫不動地區醫院」說，與雙北首長柯文哲、侯友宜隔空交火。外界指王此舉是為建立戰功，以爭取將來衛福部長的位置，對此衛福部長陳時中表示，現在我還在當部長，至於王必勝則算是非常第一線的人員，應能了解最前線的處境。

陳時中今天前往立法院社福及衛環委員會備詢，他指出現在疫情逐漸往南走，屬於必然的趨勢，因為台灣就是一個國家，地域裡面幾乎都是一日生活圈，相信漸次的全國都會有一樣的染疫情形，不太能算是往南走，而是必然的趨勢。

對於部分議員質疑，光是雙北地區5月火化人數就超過340人，與中央所公布的全國200多名死亡個案對不上，陳時中解釋，自己沒有這樣的資料，或許可以再查一查，不過隱瞞這樣的數字並沒有必要，這幾年我國的相關數字都是公開的。

今起65歲以上快篩陽性即確診新制上路，高雄市成為全國第一個正式開跑的縣市，遭外界質疑是否提前洩題給高市？陳時中對此指出，在上次開完專家會議之後，第二天即與地方政府討論，當天相關方向也都底定，例如65歲以上快篩陽就給藥，這部分是肯定的，雙北當時就應該知道。

陳時中說，當時與地方政府比較爭論的點，在於快篩陽就要算確診，我們認為中間還是要有一些程序要走，另外就是0＋7政策的7是要做自主防疫，還是自主健康管理，就這幾個部分較無共識，不過後續都已完成，並在近日內公告。