歐股周二收高。中國當局放鬆新冠管制，市場寄望中國需求得以復甦和提升；另外投資人也笑迎企業的樂觀財測。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲5.30點或1.22%，為438.97點。礦業股持續發飆，上漲3.2%，銀行股和工業產品股也領漲。德股和法股並大力彈升1.6%和1.3%。

上海連續三天隔離區外沒有出現新的新冠病例，達到人們期待已久的里程碑，這也可能讓封鎖管制措施開始鬆綁，市場風險偏好也獲得提振。

Forte證券交易員Keith Temperton說，市場一直專注於中國發生的事情，本質上這也是唯一的主要推動因素。

對於中國經濟成長的擔憂、升息環境擠壓了經濟動能、俄烏戰爭的餘波，皆在今年影響了市場。歐股基準指數在今年三月一度逼近到近一年低點，今年以來該指數更是下跌了約10%。

美國資料顯示，四月零售銷售強勁增長，讓全球經濟成長的擔憂獲得緩解。

Captial Economics北美首席經濟學家Paul Ashworth說，永遠都不要不下注於美國消費者。儘管物價影響了美國消費者購買力，但是美國消費者現在似乎單槍匹馬地讓全球經濟重新恢復運轉。

法國電力集團Engie上漲5.3%，報12.25歐元；該公司公布第一季獲利增長，並上調今年前景預測，同時也表示，正與俄羅斯天然氣工業(Gazprom)談判新的(盧布)付款方式。

戴姆勒卡車上漲6.5%，報28.79歐元；西班牙Caixabank銀行漲5.2%，報3.05歐元。兩家公司分別地上調財測前景。

英國電力公司ContourGlobal上漲33%，報257英鎊；美國私募股權公司KKR同意以17.5億英鎊買下該公司。

挪威石油(Equinor)下跌0.23%，報331.2挪威克朗；該公司宣布，要與埃克森美孚(Exxon Mobil)聯手，在巴西海岸外開發價值80億美元的石油專案。