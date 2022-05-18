杏國(4192)胰臟癌三期試驗CTA68，FDA通知停止，將待收到FDA正式文件通知該計劃書內容修正指示後，再行補件。股價受到衝擊，股價開低後曾探至33.1元。

杏國積極拚敗部復活，4月獲美FDA核准執行的SB05PC胰臟癌三期人體臨床試驗(臨床代號CTA68)，昨晚深夜突然接獲FDA通知停止CTA68臨床試驗執行相關事宜，等待收到FDA正式文件通知該計劃書內容修正之指示後，再行補件。

CTA68胰臟癌新藥第三期人體臨床試驗主要是針對轉移性胰臟癌病患使用FOLFIRINOX化療組套治療失敗後之二線用藥市場，SB05PC (EndoTAG-1)為帶正電荷微脂體抗癌新藥，本項新藥作用機轉為太平洋紫杉醇(paclitaxel)，嵌入帶有中性和陽離子脂質微脂體(neutral and cationic liposomes)中，以有效地與帶有負電的活化腫瘤血管內皮細胞結合，進而抑制腫瘤新生血管，並殺死腫瘤細胞。