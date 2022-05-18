【政新鮮】蔡政府防疫2年「亂又缺」民怨超前累積 鄭麗文火大轟：我們的驕傲在哪裡？

國內疫情急遽升溫，防疫制策加上實名制快篩試劑排隊潮都引發民怨。國民黨立委鄭麗文17日接受中時新聞網《政新鮮》專訪時痛批，台灣現在已經變成全世界單日確診數最多的國度，我們的驕傲在哪裡？還這樣得意洋洋？到底政府還在驕傲什麼。

鄭麗文指出，要與病毒共存並不是像現在這樣非常草率、魯莽，沒有做任何的準備，而且所有專家、在野黨建議，指揮中心通通聽不進去，才會導致買不到快篩、快篩又這麼貴。老百姓當然會炸鍋，你已經造成大家非常多的不便，甚至於身體健康跟生命安全也受威脅。

鄭麗文說，台灣已經變成全世界單日確診數最多的國度，我們的驕傲在哪裡？還這樣得意洋洋？到底政府還在驕傲什麼；這是指揮中心犯下非常嚴重的錯誤，老百姓當然忍無可忍。

鄭麗文更指，第一年連最簡單的口罩都沒有，第二年救命的疫苗居然也不去買，到了第三年變成沒有快篩試劑，「請問我們是正常生活嗎？疫情這麼嚴重，餐廳小吃店誰敢去？編了這麼多預算根本就是亂花，錢都沒有花在刀口上」。