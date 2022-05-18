美國衛生監管機構今天宣布，全國5至11歲兒童如今將可接種輝瑞/BioNTech的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗加強針。

美國食品暨藥物管理局（FDA）局長克里夫（Robert Califf）在聲明中說，FDA已授權輝瑞/BNT替5至11歲兒童施打加強針，以「針對COVID-19提供持續保護」。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）的專家委員會定19日就此議題開會。

FDA批准全美5至11歲兒童接種COVID-19疫苗加強針之際，美國疫情呈上升趨勢，每天通報約9萬例確診病例，住院人數也增加。

克里夫說：「雖然大部分情況下，兒童感染COVID-19的嚴重程度往往低於成人，但Omicron變異株疫情已讓更多孩子染疫住院，且兒童可能經歷更長期影響，即便初期僅是輕症。」

據美國疾管中心統計，全美有2800萬5至11歲兒童，截至目前有480萬人染疫，其中約360人病故。

這個年齡層的美國兒童自2021年11月起即可接種輝瑞的前2劑疫苗，但到目前為止，完整接種人數不到30%。

FDA今天再次強調，接種疫苗對預防COVID-19演變為重症相當重要。

美國5歲以下幼兒目前還不能接種疫苗，但一個獨立專家小組計劃6月召開會議，審查輝瑞和莫德納（Moderna）對這個年齡層的疫苗臨床試驗數據。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110518