喜愛吃薯條的消費者，可以到摩斯漢堡吃薯條！摩斯漢堡即日起連續三天5/18、5/19、5/20推出「買大包薯條送大杯冰紅茶」優惠活動，喜愛薯條的消費者千萬不要錯過。摩斯漢堡薯條售價45元，是採用美國馬鈴薯製成，油炸後外層酥脆，內部則保有鬆軟的口感與馬鈴薯的香氣，是大人小孩的最愛！摩斯薯條口感深受顧客喜愛，快到摩斯漢堡用餐，享受摩斯漢堡買一送一摩斯薯條搭配摩斯經典冰紅茶的美味。