資深藝人余天、李亞萍心繫二女兒余苑綺直腸癌復發，儘管已歷經70次化療，但卻出現抗藥性，余苑綺現在改做放射治療，但也因手腳起泡、噁心想吐的副作用，讓余天、李亞萍心疼不已，未料，李亞萍近日卻在私人臉書心痛透露，余天要放棄他最愛的唱歌，讓李亞萍痛心說：「我們的心在淌血」。

余天在本月初宣布，考量家庭因素決定退出民進黨新北市主委的競選，如今卻傳出，余天連他最愛的唱歌都要放棄，根據《三立新聞網》報導，李亞萍16日深夜在私人臉書心痛透露：「在我心理，你（余天）的歌聲是我的最愛，但你竟然含淚大吼的說：你不要唱了！你一首歌都不要唱了！」李亞萍向余天沉痛喊話：「我知道目前我們正走在一個胡同裡，我們的心在淌血！」

李亞萍表示，她真的以余天的歌聲為榮，如今余天因為擔憂余苑綺的病情，連最愛的唱歌都想放棄，讓李亞萍又氣又不捨地說，有些節目或活動邀約，還是可以唱，「但余天就說他很累、他不要，氣不氣？！」

事後，李亞萍也透露，她是安眠藥吃多，才會有感而發寫下這篇發文，李亞萍認為，唱歌是夫妻的最愛，認為余天的歌聲可以讓全家充滿正能量，余苑綺也很崇拜余天，認為爸爸的歌聲可以療癒她，李亞萍仍希望余天不要放棄唱歌。