鎖定金融、傳產股，打出首檔存股概念的台股ETF，00907永豐優息存股ETF已獲准成立，吸引存股族逾21億元資金湧入，目前正在向交易所申請掛牌作業程序中，預計5/24掛牌。

永豐投信指出，美、台升息、本土疫情，台股加權指數自今年高檔最大修正幅度超過15%，今年相對抗跌的熱門存股標的，也同步出現修正，提供長期存股族較佳進場機會。

去年在台股衝高行情中，台股ETF發行受到投資人青睞，鎖定ESG、半導體、智能車等偏權值型、積極型科技主題等；年初至今，已有3檔台股ETF發行，今年在台股行情震盪中，新發行的台股ETF，更將投資概念擴及升息受惠股、價值型標的，00907永豐優息存股ETF打造台股第一檔存股概念ETF，同時提供雙月配息機制，在台股這波動盪行情中，贏得存股投資人認同。

配息型ETF，可以滿足不同投資族群的財務規劃，永豐投信指出，雙月配息相較於年配息金流，也提供存股族、小資族，提高股息再投資的頻率，年配息一年領一次息、雙月配息一年領六次息，雙月配息產品，提供投資人拿到的現金股息立即再投資，持續增加持股單位，有機會加速投資成果。

00907永豐優息存股ETF追蹤標的指數為「特選臺灣優選入息存股指數」，該指數編製鎖定市值前250大民生必需景氣循環相關產業，以企業ESG表現、公司獲利、股利配發為篩選條件，挑選30檔上市股票作為成分股，產業別投資聚焦穩定配息與具備存股概念標的，4月底追蹤指數金融股佔比63.2%、餘為傳產股，產業鎖定價值型類股。