立法院全院委員會18日審查總統提名李鴻鈞為監察院第六屆監察委員並為副院長，咨請同意案。被提名人李鴻鈞上台說明及答詢。（劉宗龍攝）

監察院副院長被提名人李鴻鈞今到立院報告並備詢，李鴻鈞表示，這是一份挑戰和承擔，他專長是工程建設，希望可以發揮長才服務人民，他未來進入監院，會堅守四個目標。

李鴻鈞表示，這是一份挑戰和承擔，自己出身於新北泰山區，父親投身基層做過鄉長，母親曾服務衛生所做過助產士，自小父母身教言教，讓他成長過程中，學到存善心做好事的為人處事道理。

李鴻鈞直言，自小生性活潑，到了工專畢業之後，到工地實習，發現自己所學不足，因此赴日留學，十年咬牙苦讀完成學業，畢業後本有機會留日工作，但他還是毅然回到台灣，為台灣服務，並於淡江大學兼課教學；在40歲那年的偶然機會下，因為親民黨主席宋楚瑜的邀請，他進入立院服務，五屆立委期間都在交通委員會內，發揮自己工程專業用心服務人民。

李鴻鈞指出，未來他進入監察院，會遵守四個原則，首先是，超越黨派、公正中立、追求公益、不問私益；其次，恪盡職責，謹守分際，對於監院的功能和存廢，社會上有長期的討論，但在修憲程序完成前，他會行使監察副院長職責，發揮監察院應有的功能，保障人民的權利。

李鴻鈞表示，第三是讓「國家人權委員會」更有力，副院長雖非人權委員會當然委員，但他會幫助院長，持續促進監察院各單位與國家人權委員會業務合作交流，使監察職權與人權職權相輔相成，形成嚴密保障人權防護網。

李鴻鈞稱，第四個目標為強化交流與世界接軌，他過去在立院擔任過台日交流聯誼會副會長、會長，長年接觸，對日本政界深刻認識，互動緊密也促成具體合作事項。此外，隨同總統、立法院長出訪友邦，參與APPU(亞洲太平洋國會議員聯合會)等國際會議，兩度擔任APEC代表團顧問與會的經歷，讓他了解到國際交流的必要與對台灣的重要。

最後，李鴻鈞感性表示，他一路走來，心存感激。謝謝政壇前輩的指教、相知相遇的同仁。還有，家人的全力支持，讓他可以無後顧之憂的發揮所長。