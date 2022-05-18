NBA分區冠軍賽今天開打，但場外同樣精采，因為還進行了樂透選秀抽籤儀式，而結果已經出爐，魔術以14%機率強勢抽中狀元籤，這是他們繼2004年後再次拿到狀元籤，當時他們選了超級中鋒霍華(Dwight Howard)。而雷霆以14%抽到榜眼、火箭14%抽到探花，湖人則以6%獲得首輪第8順位，但此籤所有者是鵜鶘(交易緣故)。

Here is the order from the 2022 #NBADraftLottery 👀 pic.twitter.com/9uh67thF3D — NBA TV (@NBATV) May 18, 2022

季後賽隊伍正在努力爭奪總冠軍，而例行賽排名靠後的球隊則期望抽到好的選秀籤，對未來做補強，在抽籤儀式前魔術、雷霆、火箭、活塞都有14%機率會抽到狀元籤，魔術則笑到最後，官方推特也特別發文慶祝，這是他們隊史第4次抽中狀元籤，之前他們選了歐尼爾(Shaq O'Neal)、克里斯韋伯(Chris Webber)和霍華。

選到榜眼的雷霆同時還抽中首輪第12順位，未來5年內他們擁有多達17枚首輪選秀籤，球隊將有非常多操作空間。但同樣擁有14%抽中狀元籤機會的活塞可沒那麼好運，他們只抽到首輪第5順位，第4由國王(狀元籤機率7.5%)拿下。萬眾矚目的湖人(狀元籤機率6%)獲得首輪第8順位，但因為當年安東尼戴維斯(Anthony Davis)交易緣故，此籤早已歸鵜鶘。

此外上述沒提到籤位如下，第6順位由溜馬(狀元籤機率10.5％)獲得、第7拓荒者(狀元籤機率9%)、第9馬刺(狀元籤機率4.5%)、第10巫師(狀元籤機率3%)、第11尼克(狀元籤機率2%)、第13黃蜂(狀元籤機率1%)、第14騎士(狀元籤機率0.5%)。整體來看魔術、雷霆、國王、鵜鶘都是獲利者，活塞、溜馬、拓荒者運氣較差，接著就看各隊如何運用這些籤了！