弘光科大餐旅系主任吳胤瑱(右二)向雄獅總經理陳奇漢(右三)介紹學校實習旅館。(弘光科大提供)

國內疫情嚴重衝擊旅遊業，但國際卻逐漸解封朝向與病毒共存！弘光科技大學與雄獅集團看好疫情後，國際旅客將增多，昨日簽署策略聯盟一起迎接後疫情時代觀光產業新挑戰；雙方透過產學經驗交流，開創觀光業更多元寬廣視野，放眼國際，培育相關產業所需人才。

雙方簽約儀式昨天下午舉行，由弘光科大校長黃月桂代表與雄獅集團簽約。黃月桂說，國人在做好嚴謹防疫措施打完疫苗，生活也會逐漸恢復正常，跟日本、韓國、越南等國一樣，逐漸放寬生活限制，迎接後疫情時代。該校培育護理、運動休閒、餐飲旅館、外語、老人福利等方面專業人才，看準後疫情的觀光市場需求，相信與雄獅集團合作下能夠達到產學雙贏。

雄獅集團總經理陳奇漢表示，因應出國旅遊復甦，同時持續經營國內旅遊市場，不僅逐步擴編人力，也調整組織架構，與弘光科大簽署策略聯盟展開產學合作；透過產學交流，提供學生參訪、見習、實習機會與就業媒合，共同攜手培育優質的生活產業人才。

黃月桂表示，雄獅集團在新冠肺炎疫情期間觀光產業面對挑戰下，仍然積極轉型與創新經營。例如：投資布局鐵道觀光，在疫情後對於台灣觀光產業市場，也逐步規畫擴編人力，把旅遊產業導入生活產業。學校與雄獅建立夥伴關係，能把業界實務經驗帶入學校，讓學校培育更多的相關人才。