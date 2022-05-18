本土確診持續飆高，防疫險理賠金破18億元，快超過保費收入；在理賠應接不暇之際，第一線保險從業員透露近來的真實案例，有客戶1人確診、全家另12名同住家人遭隔離，每人皆可申請確診或隔離各5萬元保險理賠金，合計共65萬元，同住家人竟表示「好想確診」，因為確診個人可以再領5萬元；為了用保單套利，竟拿健康開玩笑。

這件保險理賠發生在桃園三代同堂、透天厝的家庭，女主人確診，其他家庭成員，包括公公、婆婆、先生、小孩、小叔等同住家人全部被匡列，有隔離通知書的證明，因此，可以申請隔離理賠金，而一家13口全部有投保防疫保單。

保險從業員在理賠過程中發現，這家人今年初買了一部進口賓士轎車，65萬元的保險理賠金，不是用來支應這幾天不能工作的基本生活開支，而是用來還賓士車貸款；而這家人還投保其他2、3家保險公司的防疫保單，倘若理賠條件一樣，1人確診、12人隔離，保險員預估，累計的保險理賠可以還完賓士車貸款；同住家人一句「好想確診」，讓保險員超傻眼。

產險業主管表示，防疫保單多是確診、隔離採定額理賠，理賠金多約定在3萬元至8萬元區間，從理賠數字就可以看出，保險設計的目的是民眾因確診、隔離無法工作時，以補償性質為目的，若為套利工具，就破壞保險的美意。