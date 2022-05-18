民進黨「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，專訪民進黨2022宜蘭縣長參選人江聰淵。談到日前捲入弊案的宜蘭縣長林姿妙，他認為，縣政府應該把人民權益擺第一，非個人利益，林姿妙的作為，已經糟蹋選民的交付。

江聰淵目前是宜蘭市長，他提到，當年推動幾米公園遭質疑，但現在幾米公園已是宜蘭在地人文地景的經典。副總統賴清德曾和他詢問，「為何在幾米公園看到觀光客都在跟裝置藝術拍照，沒有人認出賴清德，感到有點失落」，他則安慰，「那是國外旅客」，因為幾米廣場已是各國遊客來台必訪景點。

對於經常有人戲稱宜蘭是台北的後花園，江聰淵認為「宜蘭是台灣的桃花源」。他說，宜蘭人口不多，但對於在地認同的堅持與團結，是宜蘭獨有的特色，許多政治人物都在這樣的認同中為台灣民主努力，舉凡前法務部長陳定南、監察院長陳菊、立法院長游錫堃、民進黨祕書長林錫耀等，都有對民主的堅持。

江聰淵說，從過去反六輕，宜蘭人對於利誘都不為所動，仍堅持永續環境的立場，因此留下了好山好水的「宜蘭價值」。陳定南擔任宜蘭縣長，就替宜蘭留下了「不留名」的宜蘭經驗，任何公共建設的推動，首長皆不署名，這樣的價值也在後來游錫堃、劉守成擔任縣長時延續，才讓宜蘭能在最好的基礎下發展。

他表示，宜蘭人有自成一格的風骨，人文薈萃培育許多優秀的政治家。

至於如何看待林姿妙，江聰淵強調，縣政府應該把人民權益擺第一，而非個人利益。自己服務的是行政團隊、廣大市民，而不是自己的家人，而公共建設的開發，也仰賴民眾的信賴。

江聰淵表示、這次參選縣長，即保證自己的五不，將秉持「不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與財團掛勾、家人不干政」的立場為選民服務。

江聰淵多次受邀至美國大聯盟開球，也引薦過台灣的青少棒選手到大聯盟受訓，並提供機票和住宿。江聰淵表示，台灣人在美國首都開球的意義非凡，不只發展棒球教育，更重要的是做國民外交。