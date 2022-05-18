根據朝中社（KCNA）、韓聯社報導，北韓新冠疫情爆發，領導人金正恩17日主持召開政治局常務委員會會議，批評相關部門在新冠疫情初期應對不力，要求強化衛生防疫體系建設。

根據報導，金正恩在會上表示，雖是建國以來第一次面臨如此嚴峻的防疫考驗，但從初期開始就暴露了國家危機應對能力的不足以及領導幹部消極、鬆懈、怠慢的態度，致使與時間賽跑的抗疫大戰初期的複雜性進一步加劇。

金正恩指出，要從抗議初期所發現的弊端及時採取應對措施，強化北韓統一指揮和服從制度，各單位不能再發生這樣的情形；他強調要集中做好疫情防控和物資準備應對疫情挑戰。

會議當天，包括金正恩在內的所有與會者均未佩戴口罩，展現出戰勝危機的自信。報導還稱，當前疫情形勢正在好轉，會議探討了結合防疫形勢不斷靈活調整防疫政策、確保穩操勝券的相關問題。

根據朝中社報導的新冠疫情，北韓17日通報了23萬2880人出現發燒症狀，另有6人死亡。截至17日晚間，北喊累計有172萬名患者出現發燒症狀，102萬人痊癒，死亡病例62人。