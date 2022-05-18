2021年，新一線城市和部分二線城市的人口增長趨勢，明顯超過了一線城市。從2010年到2020年，全大陸人口流向顯著特點是「去北上廣深」。但再看到2021年的人口增量總和僅剩12萬餘人，不及過去10年年均增量1／10。反觀包括武漢、成都、杭州等在內的新一線城市，以及部分二線城市表現突出，尤其武漢2021年新增了120萬人，同時成都、杭州、西安等城市的人口增量也在20萬以上。

回顧2010到2020年的10年間，深圳、廣州的常住人口分別增加714萬、598萬，是連續幾年人口流入的明星城市，即便是戶籍政策最為嚴格的北京和上海，人口增量也分別達到了228萬和185萬。

簡單計算之下，當時四大一線城市的總人口增量達到了1725萬，年均增量為172.5萬。

據《21世紀經濟報導》引述專家看來，短期而言，疫情降低了一些人跨省就業的意願，一線城市的人口流入受到較大影響，省會城市則相對受益。中長期而言，一線城市的人口規模均已達到2000萬量級，在政策以及市場雙重作用下，人口增速或會放緩，而一些產業活力強的新一線、二線城市，將迎來更大的人口增長機遇。

另外人口政策也是一個影響因素。回顧2021年5月深圳略微收緊戶籍門檻，先後發佈《戶籍遷入若干規定（徵求意見稿）》與《居住社保積分入戶辦法（徵求意見稿）》，擬將人才落戶的學歷底線要求由大專調整為全日制大學，居住社保積分入戶基本年限由5年調整至10年，老人隨遷將子女入深戶時間要求由8年調整為15年等。