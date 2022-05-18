中國東方航空MU5735空難墜機事件的調查人員正在調查這起事件是否是因駕駛艙內有人故意採取行動而造成。美國之音引述路透社17日報導，2名聽到有關情況彙報的人士說，到目前為止並沒有發現有機械故障的證據。《華爾街日報》稍早引述熟悉美國官員初步評估的人士說，從墜毀客機上找到黑盒子的飛行數據顯示，駕駛艙中有人故意讓飛機墜毀。

這架飛機的製造商波音(Boeing)公司拒絕置評，讓記者把問題提交給中國監管機構。美國國家運輸安全委員會(NTSB)沒有立即置評。

今年3月21日下午，這架從昆明飛往廣州的波音737-800客機從巡航高度突然下降，在廣西山區墜毀，機上123名乘客和9名機組人員全部遇難。這是中國大陸28年來最致命的空難。

中國民用航空局(CCAC)4月11日就網上有關墜機是蓄意所為的傳言回應說，這種揣測「嚴重誤導社會公眾認知，干擾事故調查工作」。

路透社周二暫時無法聯繫到中國民用航空局置評。《華爾街日報》說，東航在一份聲明中說，沒有發現可以確定出事飛機是否有任何問題的證據。中國大使館拒絕置評。

4月17日，東航恢復使用波音737-800機型。在上月發佈的初步墜機報告摘要中，中國監管機構沒有對737-800提出任何技術建議。專家表示，這架737-800自1997年以來一直在服役，安全記錄良好。

美國國家運輸安全委員會主席詹妮弗·霍門迪(Jennifer Homendy)在5月10日接受路透社採訪時表示，委員會的調查人員和波音公司曾前往中國協助中方調查。她指出，到目前為止，調查還沒有發現任何需要採取緊急行動的安全問題，「如果委員會有任何安全方面的擔憂，它將發佈緊急安全建議」。

中國官員已表示，有關墜機原因的最後報告可能需要2年甚至更長的時間才能完成。分析人士說，多數墜機事件都是人為和技術因素加在一起造成的。

蓄意墜機事件極為罕見。專家們提到，最新的假說讓人們考慮兩種可能性，一種是墜機是一名飛行員一人所為，還有一種是因發生搏鬥或闖入而造成墜機，但路透的消息人士強調，目前沒有任何說法得到核實。