加州台灣教會發生槍擊血案，目擊者描述現場狀況。

台灣移民周文偉（David Wenwei Chou）在美國加州台灣教會開槍掃射釀成1死5傷，美國檢方昨（17）日痛批他是「怪物」，犯案前還刻意和教友們交流，獲得受害者信任，不排除加重刑責。另外鄰居也出面表示，周文偉的妻子去年離開他返回台灣生活，導致周的生活劇變、破碎。

台灣移民周文偉15日午後在南加州拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）隨機掃射，造成當時在教堂內進行午餐會的爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）會眾共1死5傷，受害者及槍手全為台灣移民，兇嫌為68歲台僑周文偉（David Wenwei Chou），出於對兩岸緊張關係不滿的政治仇恨動機對台灣教會開槍掃射。

台灣移民周文偉（David Wenwei Chou）在加州台灣教會開槍掃射，釀1死5傷，美國檢察官史必哲（Todd Spitzer，上圖）痛批周文偉是「怪物」。（圖／美聯社）

綜合美聯社、加州KNBC電視台報導，加州橘郡地區檢察官史必哲（Todd Spitzer）昨日痛批周文偉是「怪物」，「這個怪物制定了一個惡魔計畫，鎖住教堂出入口把受害者關在裡面，以屠殺他認為的天真羔羊，但他沒想到當天的教徒們並非羔羊，他們是獅子，並且反擊這個試圖滲透他們禮拜堂的惡魔。」

史必哲也形容周文偉冷血，想殺光教堂內的所有人，他昨日宣布周文偉將面臨殺人、殺人未遂等罪名。

史必哲指出，周文偉14日從拉斯維加斯的住家開車前往案發的拉古納伍茲鎮，隔天抵達教堂，據Google地圖估算，兩地距離約270英里（約434公里），車程約4小時。

他在台灣教會的午餐會上與數十名教友交流，史必哲說周文偉藉此取得教友們的信任，好讓他們不會注意到他即將展開的計畫，他說這種行徑等同於法律上定義的「事先埋伏」（lying in wait），如果被定罪，恐加重刑責，最重恐終生監禁且不得假釋、或死刑。

台灣移民周文偉（David Wenwei Chou）15日在加州台灣教會開槍掃射，釀1死5傷。（圖／路透社、橘郡檢察辦公室提供）

報導指出，周文偉15日上午抵達爾灣台灣基督長老教會時，在接待處自稱為大衛．周，他當時身穿一件黑色上衣，接待人員並不認識他，因此請他填寫表格，不過周文偉拒絕，聲稱先前已經填過，且來參加過禮拜。

周文偉進入教會後在禮拜堂後方就座，整個禮拜過程中都在讀一份聚焦台灣新聞的中文報紙。上午11時20分禮拜結束，緊接著是成人主日學活動，據信周文偉並未參與這場活動。

12時30分，歡迎張宣信（Billy Chang）牧師來訪的午餐會開始，約有140名教友出席這場午餐會。據信周文偉在午餐會期間用鍊子拴上教會出入口，還將強力膠灌入鎖中，並且將裝有彈藥、4個汽油彈的袋子分別放置在房間內。

午餐會快結束時會眾們相繼離開，當他們走出教會門時看到周文偉用鐵鍊鎖上大門，他讓部分教友離開，當教友詢問他在做什麼時，他並未回答，教友們以為他是保全。據信周文偉還用鐵鎚及釘子釘死2道出入口，之後就朝著天花板開槍，開始掃射。

周文偉在拉斯維加斯的前鄰居歐瑞亞納（Balmore Orellana）表示，周文偉原本是非常友善的房東，不過去年妻子離開他、搬回台灣居住後，周的生活就發生劇變、變得支離破碎，史必哲指出周的妻子患有絕症，不過並未透露是否還健在。

周文偉在拉斯維加斯擁有一棟4戶公寓，去年10月以略高於50萬美元（約1484萬元）的價格出售，歐瑞亞納說他的妻子以這筆錢回台定居，而周文偉在今年2月被逐出公寓。

他也提到周文偉曾被房客痛毆，造成腦部及其他部位重傷，近期心理健康狀態下滑，去年夏天周的公寓內還有人開槍，子彈貫穿到歐瑞亞納家。