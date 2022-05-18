新冠疫情讓人神經緊繃，只要身邊出現咳嗽、擤鼻涕的聲音，眾人無不投以異樣眼光。一名20多歲的業務員因為職務關係難以遠距上班，但近日因花粉症發作導致過敏，始終有咳嗽、流鼻水、疲倦等症狀，讓他既要擔心是否染疫，還要成天面對他人的害怕眼光，壓力爆表。藥師羅文佑指出，由於花粉症太像染疫或感冒，因此除了快篩之外，還須了解兩者症狀不同處，以便做出醫療處置上的區分。

●花粉症等過敏的時間通常比感冒久 不會發燒、全身痠痛

羅文佑藥師指出，花粉症其實是種過敏性鼻炎，隨著季節發作。但是不是只有會開花的植物像是櫻花、桐花、木棉花等才會引起。事實上，包括草、樹等散播大量孢粉的植物，更是造成大部分花粉症的元凶，像是柳杉、扁柏等。這些過敏原往往肉眼難辨，但隨風及空氣飄散，讓過敏者難以招架。

羅文佑藥師指出，花粉症發作時，常見症狀類似感冒症狀，包含：打噴嚏、咳嗽、流鼻涕、鼻塞、眼睛紅癢和流眼淚，伴隨口、鼻、喉嚨或耳朵癢。有些人因此感覺太陽穴疼痛或是局部頭痛，備感疲憊，真的很像感冒的症狀。更糟糕的是，原本就有氣喘痼疾的人，可能會被誘發。

至於過敏症狀與感冒或病毒感染最大的不同，在於過敏者的症狀持續時間屬長期，並且不會發燒，也不會有全身痠痛的感覺。疫情期間為了避免輕症傳染，如果突然有上述類似感冒症狀出現，最好還是先行快篩。

●減少花粉症誘發過敏 11個生活重點

除了鼻子過敏本身就讓人痛苦之外，疫情期間格外令人緊張。但現在已經長時間戴著口罩，過敏原到底從哪裡來？羅文佑藥師提出具體11個生活建議，有助緩解過敏機率及發作不適：

1.在鼻孔周圍塗上少許凡士林，使花粉沾附在外，減少吸進鼻腔裡的機會。

2.戴環繞式或包覆式的墨鏡，防止花粉碰到眼睛。

3.外出回家後，要洗澡、換衣服。

4.盡可能待在室內不要外出，並減少暴露在室外的時間。

5.盡量將門窗關上。

6.定期用吸塵器清掃室內，並用濕布擦拭。

7.避免割草或在草地上散步。

8.屋內別放鮮花。

9.不要吸菸，否則可能會加重病情。

10.避免把衣服晾在室外，以免沾染上花粉。

11.寵物進屋前，清理牠的毛皮，因為寵物可能會把花粉帶進屋內。