智原(3035)目前2022年訂單已全部到手，以目前手中產能來看，全年營收成長幅度上看6成，假設可以取得額外產能，則營運可望再往上墊高，在基本面護航下，智原今開高走高，漲幅一度逾3%，站回5日線、月線。智原第一季營收32.1億元，季增加21.3%、年增加108.9%，優於財測，主要是MP(量產)收入成長優於預期；第一季為毛利率49.7%，季減1.7個百分點，年增0.9個百分點，主要是MP營收占比提高；單季營業利益率22.9%，季增0.5個百分點，稅後EPS為2.7元。

智原預估第二季營收為季增個位數，其中MP的成長幅度優於NRE與IP，毛利率與營業費用預估與首季相當。智原也維持2022年營收年增60%的財務預測，與營收逐季走高的趨勢預估，營收大幅成長主要是智原IP自有，因此成本結構較同業佳，報價上較具優勢，並且挑選利基型與量產率高的NRE專案，以增強MP的續航力。

產能上，智原2021年營收與獲利能優於預期，主要是取得額外的產能，儘管2022年產能取得較2021年大幅增加，需求仍大於現有產能，未來如果晶圓代工廠釋出額外的產能，將有利於營收持續成長。智原目前已開始與晶圓代工廠洽談2023年的產能。目前智原MP以55/40nm為主力，28nm佔比將逐漸提高，預期今年28nm佔MP比重將達10%。

法人認為，智原的NRE業務專注於生命週期長、延續性高、毛利率高且季節性不明顯的利基型市場，目前量產率達90%，且為多量多樣的專案，加上持續提升客戶與應用的多樣性，預期MP加IP的經常性收入佔比可望提升，目前2022年訂單已全部到手，若產能取得增加，將有利於營收成長。