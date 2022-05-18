消息面：

1.美國財長葉倫敦促歐盟共同挑戰中國大陸，以改變現今不公平經濟與貿易操作。身在歐洲的葉倫於比利時布魯塞爾發表演說，美國與歐盟有共同利益，並限制中國大陸操控經濟取得不公平利益。

2.國際信評單位標準普爾全球指出，美國經濟2022年衰退的可能性至少有3成。標普全球認為，為對抗大漲的通膨，聯準會明確指出未來升息幅度恐怕會不小，故美國經濟衰退風險增溫，所以才會調升預估率。

3.API(美國石油協會)統計，上周美國原油庫存量減240萬桶，市場預估為增加150萬桶。至於再前一周則增160萬桶。另外，EIA(美國能源資訊局)於美國時間18日也要公布原油庫存數據。市場預期，上周原油庫存將增140萬桶。

4.美國可能放寬委內瑞拉石油制裁，加上聯準會表示，量化緊縮政策可能會影響未來經濟成長表現，故連4漲的國際油價從7周高點下滑。紐約期油收跌1.8美元或1.57%，每桶為112.4美元。而倫敦布蘭特期油也收跌2.31美元或2.02%，每桶為111.93美元。

5.市場轉向較高風險產品，資金抽離下美元匯價指數偏弱並已連跌3日。ICE美匯指數尾盤下跌0.7%，為103.41點，約兩周以來新低。上周，市場在臆測聯準會日後將大幅升息之下，美元指數一度又創20年新高。

6.美元匯價表現不佳，國際金價漲跌不一，紐約期金收漲0.27%，每盎斯在1818.9美元。至於現貨金則下跌0.45%，每盎斯收1815.7美元，盤中高點一度上看1836.6美元，低點也來到1813.2美元。

7.比特幣價格反彈，目前在30,326.22美元左右，上漲1.52%。