英國查爾斯王儲夫婦今天抵達加拿大紐芬蘭省聖約翰斯市（St. John's），展開3天旋風式訪問。這趟訪問不容易，查爾斯夫婦除了要面對原住民要求道歉的挑戰外，還要面對希望與英國王室切割關係的加拿大人。

查爾斯王子（Prince Charles）和妻子卡蜜拉（Camilla）的訪問被定義為「原住民和解之旅」。紐芬蘭（Newfoundland）省議會前的歡迎儀式上，帶著濃厚的原住民味，各大原住民部族的酋長都出席活動。加拿大總督西蒙（Mary Simon）以因紐特語（Inuktitut）歡迎兩人來聆聽原住民的故事。「我鼓勵你們了解歷史的真相，無論好壞」。

查爾斯在致詞中說，原住民照顧加拿大這片土地已經數千年，這次訪問「是傾聽的開始，也不是一次性的，而是對療癒、尊重和理解的持續承諾」。

夫婦兩人參加了紐芬蘭省督府心型花園內舉辦紀念原住民寄宿學校的儀式。省督富特（Judy May Foote）說，心園是一個「緬懷記憶、播種夢想」的地方。「人們來這裡是為了反思，也是表達敬意」。

查爾斯王儲夫婦今晚將抵達渥太華，明天還會和多個原住民團體見面。原住民族梅蒂人（Metis）的議會主席卡隆（Cassidy Caron）已說，將在渥太華總督府舉行的歡迎會上向夫婦兩人要求一個道歉。她說：「女王作為加拿大國家元首和英國聖公會領袖，應該為原住民寄宿學校的活動及相關的醜聞事件道歉。他們有參與、貢獻和促進和解的道德責任。」

自去年年中以來，加拿大原住民寄宿學校舊址接連發現墳墓群和大批兒童遺骸，震驚世界。

今年4月，教宗方濟各（Pope Francis）對加拿大原住民群體作出「歷史性道歉」。

查爾斯夫婦還需面對許多加拿大人質疑他將成為未來國家元首的挑戰。

上個月，加拿大雷德民意測驗機構（Angus Reid）發布的調查顯示，超過一半（52%）的加拿大人認為加拿大不應該無限期實施君主立憲制，僅25%的人認同。55%的人表示支持伊莉莎白女王繼續擔任加拿大元首，但提到查爾斯會成為國王，只剩下34%的人支持他。

隨著英女王年歲已高，更多加拿大人希望仿效其他國家離開君主立憲制。

根據加拿大憲法，查爾斯若接替母親的棒子，將直接成為加拿大國家元首。加拿大修憲的門檻極高，幾乎是「不可能的任務」。

卡爾頓大學（Carleton University）副教授、加拿大君主制專家拉加斯（Philippe Lagassé）說，加拿大和王室的關係已經很淡薄，只剩下象徵性的代表。過去英國女王的頭像曾占據加拿大所有的鈔票，如今只剩下20元面值的鈔票還保留女王頭像。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則在歡迎查爾斯夫婦的致詞中強調了加拿大與君主制的歷史關係。他說：「我們民主的持久性和穩定性在很大程度上融入了西敏議會制度、君主立憲制和王室。」（編輯：馮昭）1110518