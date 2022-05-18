本土10天逾60萬人染疫，台北市長柯文哲預估23日將達疫情高峰，對此，台北市議員游淑慧建議下周一起中小學暫停到校2周，並分享3種可能的方案，引起網友戰翻，有家長看了完全不買單，認為台北市什麼都取消，是希望孩子的青春也取消嗎？明明國高中都有打疫苗了，應該開放混成學習，讓想去學校的人可以去；另也有人崩潰直呼，是想要逼死雙薪家庭的家長嗎？

台北市議員游淑慧昨（17日）在臉書發文說，與台北市長柯文哲討論校園防疫與是否停課的議題，提出要避免校園確診狀況日益嚴重，且若真的暫時停止到校， 希望有配套措施，兼顧父母無法在家照顧孩子的狀況，對此，他們交換了3種可能的方案。

首先是「撐過去、繼續到校上課，加強校園防疫措施」，再來是「老師一樣到教室上課，但上課內容同步線上播出；由家長自行選擇讓孩子在家或到校上課，這樣短期因應疫情高峰的措施，應不至於造成學習落差」；最後則是「全部遠距教學、上課，但開放學校電腦教室，讓父母無法在家照顧的學童可以去學校上課。」

游淑慧也說，除了孩子學習的問題外，學校老師與其他職員確診的狀況也越來越多，很多家長都希望學校可以正常運作，但當教職員的確診數不斷增加，實際上學校也很難撐下去了，最後到底會怎麼決定，柯文哲承諾會盡快讓教育局研擬後公布。

貼文引起網友熱議，「醫療量能吃緊，什麼都缺，小孩應暫避高峰，沒什麼比生命重要」、「是想重演去年的北孫南送嗎？還是想逼死雙薪家庭？」、「不要再停課了，國高中都打兩劑疫苗，至少要讓想去學校的孩子們上學去。台北市什麼都取消，孩子們的青春也要取消嗎？」、「教育局再不處置，小孩動不動就停課，爸媽真的就必須辭職照顧小孩，就真的是惡性循環了！」

對此，游淑慧也留言說，要滿足每個人很困難，讓勇敢的人去學校上課，怕的人就在家裡面躲著，這樣政府最省事，但真的是最好的方式嗎？她也知道許多家長希望學校可以正常運作，但老師確診數也增加，要維持全部實體上課越來越難，而反覆上課停課、確診增加、彼此代班其實很辛苦。