日本政府公布今年第一季（1至3月）國內生產毛額（GDP）較前一季下滑0.2％，小於華爾街預期的0.4％跌幅。若與去年同期相比，第一季GDP年減1％，主因是今年初Omicron變種病毒使日本疫情再度拉警報，政府加強防疫限制打擊消費需求。

去年以來美國、中國及歐洲主要國家經濟持續復甦，但日本經濟至今尚未恢復疫情前水平。今年初日本政府下令餐飲業縮短營業時間，百貨公司也進行人流管制，再度打擊民間消費支出。雖然近日防疫限制已解除，但全球供應鏈問題造成原物料漲價仍舊嚇阻消費。