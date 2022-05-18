日本政府公布今年第一季（1至3月）國內生產毛額（GDP）較前一季下滑0.2％，小於華爾街預期的0.4％跌幅。若與去年同期相比，第一季GDP年減1％，主因是今年初Omicron變種病毒使日本疫情再度拉警報，政府加強防疫限制打擊消費需求。
去年以來美國、中國及歐洲主要國家經濟持續復甦，但日本經濟至今尚未恢復疫情前水平。今年初日本政府下令餐飲業縮短營業時間，百貨公司也進行人流管制，再度打擊民間消費支出。雖然近日防疫限制已解除，但全球供應鏈問題造成原物料漲價仍舊嚇阻消費。
日本政府公布今年第一季（1至3月）國內生產毛額（GDP）較前一季下滑0.2％，小於華爾街預期的0.4％跌幅。若與去年同期相比，第一季GDP年減1％，主因是今年初Omicron變種病毒使日本疫情再度拉警報，政府加強防疫限制打擊消費需求。
去年以來美國、中國及歐洲主要國家經濟持續復甦，但日本經濟至今尚未恢復疫情前水平。今年初日本政府下令餐飲業縮短營業時間，百貨公司也進行人流管制，再度打擊民間消費支出。雖然近日防疫限制已解除，但全球供應鏈問題造成原物料漲價仍舊嚇阻消費。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。