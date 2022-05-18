立法院院會今天進行監察院副院長被提名人李鴻鈞審查案。（取自國會頻道直播）

立法院院會今天進行監察院副院長被提名人李鴻鈞審查案。被問到是否同意廢除監察院？李鴻鈞表示，他並不反對，但調查權若要移轉立法院，必須考量到量能。

李鴻鈞說，監察院功能在於彈劾、糾正、糾舉、審計，執行過程最重要的是調查權。監察院的調查權又跟司法院的、立法院不一樣，去年收到的人民訴願有一萬四千多件，其中人民訴願與彈劾又超過40％是司法案件，如果把監察院廢掉移轉到立法院，首先要考量到量能。

國民黨立委李德維詢問是否認同監委可以被彈劾、糾舉？李鴻鈞說，現在大家討論的比較少是被彈劾，還不如廢掉監察院。他說，監察院為什麼讓大眾覺得該被廢？因為它在辦案過程沒讓外界知道做了多少事，特別是司法案件，這也表示監察院存在有必要性。

李鴻鈞又說，至於監察院被認為沒有獨立性與中立性，這也必須要讓社會大眾了解，這也是他進去後要努力讓大眾了解的。

被問到台中地檢署檢察官陳隆翔二度遭監委高涌誠是否為政治辦案？李鴻鈞說，監委一旦執行彈劾還要重新再審要有幾個要素，最重要的是要有新事證，監委同仁都必須嚴守憲法立場保持中立，政治辦案是絕對不允許的。