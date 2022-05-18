國發會主委龔明鑫今日參加工商協進會的論壇，針對企業對於淨零碳排的關心與擔憂，強調電力一定會穩定、價格達到一定的經濟規模價格也會往下，甚至光電、離岸風電成本會比核能低2倍、3倍。

龔明鑫參加工商協進會所舉辦「建構永續DNA 邁向淨零大未來」線上論壇，他也特別回應淨零碳排的過程，民眾與企業關心的議題和擔心。

首先是電力穩定和價格，龔明鑫說，電力穩定是政府最重要工作，淨零工作還有30年努力，但是電力穩定是每時每刻都要維持不能鬆懈，一定會擺在第一位不用擔心。

其次是價格，外界認為再生能源比較昂貴會，反映在電價上，龔明鑫認為，再生能源達到經濟規模門檻後價格是往下，因為再生能源是取之不盡用之不竭，不像石化能源用一噸就是少一噸，價格反而往上，甚至IEA的2021年相關數據，估計到2050年成本最低是太陽光電與離岸風電，甚至比核能少2倍、3倍以上，所以IEA會把再生能源配比達70％以上。

綠電供給上的問題，龔明鑫表示，綠電2050年後量就會出來，政府也會協調台電公司釋出一定量給中小企業，滿足中小企業的需求。

至於碳盤查、碳費問題，因應國際間發展趨勢，2026年可能會被課碳稅、2023年有申報的工作，政府與民間會把碳盤查做好，中小企業的部分政府採取先大後小、以大帶小的策略，政府會與中小企業的策略。

路徑公布只是開始，外界如果更好建議會納入路徑一起努力，龔明鑫說，淨零碳排不只是為了台灣，也為了全世界。