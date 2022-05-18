面對Omicron病毒侵襲，台灣連日確診數突破6萬，不少立委也傳出確診，民進黨中央黨邀請幾位曾確診的公職錄製「同心防疫、一起挺過」系列影片，闡述確診後的身體狀況、分享居隔期間的生活經驗，遵循指揮中心的防疫指引，且不忘線上處理選民服務。

「同心防疫、一起挺過」系列影片，分別邀請立委蔡適應、趙天麟、林靜儀、邱議瑩，以及市議員王閔生、鍾佩玲和發言人謝子涵拍攝，其中有些已完成居家隔離回到工作崗位，有些則因剛確診正在居家隔離。

民進黨表示，蔡適應、林靜儀，王閔生在結束居隔後，以過來人身份提到確診症狀；林靜儀特別提醒民眾，確診後相關用藥的指引，多數仍必須經過醫師診斷才能開立處方箋使用。

確診居隔中的趙天麟、邱議瑩與鍾佩玲，聽得出喉嚨沙啞，看得到些許倦容，但普遍精神仍不錯。鍾佩玲等因家中有幼童，特別分享確診者與同住家人該如何因應，以及面對家中孩子確診時，又有哪些「家用備品撇步」和「育兒之道」。

除了分享自身經驗以外，幾位確診黨公職在居隔離期間都持續辦公、處理民眾問題，透過視訊進行質詢，也與辦公室同仁線上會議，並同步處理選民服務。

民進黨發言人謝子涵表示，因確診黨公職多為輕症，即便身體不適，但在遵循指揮中心的指引與醫師囑咐後，都能在居隔期間逐漸康復；民進黨希望透過「同心防疫、一起挺過」系列影片的拍攝，持續與全民站在一起並提供服務，期待與國人同胞一起再度發揮「團結防疫、同心抗疫」的精神，挺過這波疫情，回到正常生活。