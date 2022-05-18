金門縣政府111年度運用公益彩券盈餘分配款， 提供特定青年學子暑期工讀機會，今（5／18）起至5／27止，上班日可親洽各鄉鎮公所社會課或至社會處官網最新消息下載表單並備齊相關資料上傳網路報名。符合資格者前25名優先錄取，備取10名

縣府表示，今年度工讀期間自7／1日~8／31，凡符合下述條件：本縣低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭子女或社福中心服務之脆弱家庭子女，目前就讀大專（含）以上在學學生及高中（職）應屆畢業生，有工讀意願者可報名申請。每日報酬為新臺幣950元，享有勞工保險，勞工保險費政府負擔部分依規定辦理，工讀日數每人每月22天。

諮詢電話：金門縣金城綜合社會福利館，電話：082-318823分機67599連社工；金城鎮社會課：325057；金湖鎮社會課：332528；金沙鎮社會課：352150；金寧鄉社會課：325610；烈嶼鄉社會課：362500。相關資訊可查詢金門縣政府官社會處官網。