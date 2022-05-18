希臘表明將採購1中隊F-35隱形戰機

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）本周訪問白宮和美國國會，力主有必要採購F-35隱形戰機的同時，也設法說服華府，不要賣新型F-16給土耳其，也不要為安卡拉的老舊F-16機隊升級。

當然，土耳其也不不甘示弱，據《防務新聞》（Defense News）18日報導，安卡拉官員本周稍後將訪華府，以說服美國國會點頭，讓他們以約4億美元（近120億台幣），升級F-16機隊的飛彈，雷達和電子系統。不過，由於土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）誓言，要阻止芬蘭和瑞典加入北約（NATO），整件事將變得更複雜。

米佐塔基斯周一和美國總統拜登會面後宣布，希臘將採取行動，好致力爭取在 2028年後採購F-35。他在白宮說，希臘將展開採購1中隊F-35戰機的進程，並期望2030年以前能讓這出色的戰機加入希臘機隊。

此外，米佐塔基斯還指出，就在他出訪華府前，打造F-35和F-16的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）上周已表示，有興趣投資希臘航太（Hellenic aerospace）。希臘當地媒體甚至引述官員的說法報導，洛馬已邀請雅典加入F-35聯合生產專案。