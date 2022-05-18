全台房價居高不下，讓許多人買房的願望已經變成奢望，有網友分享自己花500萬就能在歐洲買房的經驗，感嘆台灣房價貴得離譜，直言對台灣感到相當失望，慶幸不用不吃不喝40年就能擁有自己的小家。

該名網友在Dcard論壇上發文透露，他在西歐買了一間2房的物件，交通機能相當不錯，距離地鐵站僅400公尺，擁有這些條件但價格僅500多萬，算是相當實惠。

話鋒一轉，他認為台北房子真的貴到令人憤怒，「台北的房子跟物價和薪水比已經貴到不合理了，我在國外的薪水比台灣高，但同樣規格的房子在首都價格卻合理非常多，所以我不用不吃不喝40年。」

他感嘆，台灣的政客從來沒有對高房價下手，「就是做做樣子，有政治人物真正關心台灣的未來嗎？I don’t believe it.他們只關心自己的利益，手上的房子和財產，能不能越賺越多。」

原Po也呼籲年輕人，如果狀況允許應該要多去國外看看，「台灣本身就很小，產業結構也不健康，除非你是某些特定專業的人，不然是賺不到錢的。」

文章引起網友們熱烈討論，許多人哀號台灣房價真的很高，「就躺平阿，不然怎辦，政府只對少數人的利益負責」、「我們連快篩價格都喊的亂七八糟，房價？？？？？？？」、「真的，臺灣現在的房價真的很扯，我跟你一樣，不求便宜但一定要合理，有一個自己的小窩現在真的是奢求的願望」、「台北市中心的房子本來就不是給一般人買的。」