中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」的24歲人氣成員林襄，擁有甜美外型以及E罩杯的傲人身材，在去年加入啦啦隊後人氣就跟著水漲船高，近期還參加綜藝節目並推出首本大尺度性感寫真《與你襄遇》讓她火速打開知名度。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日曬出球場穿搭，火辣身材再度吸引目光。

林襄自從爆紅以後，私下一舉一動都備受矚目，日前她再度於個人IG上PO出當日在球場上的穿搭，只見她穿著黑色的短版 T恤，搭配同色系超短熱褲與長靴，大秀結實的腹肌、小蠻腰與白皙大長腿；下一張照片，林襄還不忘墊起左腳使比例看起來更加修長，性感的腿根因此一覽無遺，加上她甜美的笑容，電得網友直呼「太好看了吧！這個比例絕絕子」、「美翻」、「好正」、「真襄」、「有襄就會成功」、「這腿太正點」吸引超過5萬人按讚。

事實上，林襄於去年推出第一本寫真集後，就有不少粉絲不斷敲碗，甚至還有高中生因在上課時偷看被發現而引發話題，而寵粉的她也如願即將於5月20日推出第二本性感寫真集《與你襄愛》，並在IG上率先公開一系列火辣封面，令粉絲大噴鼻血；不過，林襄也透露在拍攝過程曾遇到小插曲，因自己十分粗線條，在拍攝過程沒注意到民宿有監視器，以為四下無人就大剌剌的在民宿大廳換衣服，事後才驚覺不對勁立刻請民宿主人幫忙刪除才解除這場鬧劇。