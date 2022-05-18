中國國務院副總理劉鶴17日呼籲中國的科技公司處理好政府和市場的關係，打好關鍵核心技術攻堅戰，同時對科技公司在國內外資本市場上市表達支持。美國之音引述分析人士觀察，劉鶴的說法顯示，中國政府過去一年半以來針對科技公司實施的監管風暴可能已經告一段落。

根據中國官媒央視新聞報導，中國全國政協星期二在北京召開「推動數位經濟持續健康發展」專題協商會。劉鶴和中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並講話。

劉鶴在致辭時表示，「全球數位經濟正呈現智能化、量子化、跨界融合等新特徵。要努力適應數字經濟帶來的全方位變革，打好關鍵核心技術攻堅戰，支持平台經濟、民營經濟持續健康發展。」他還說，「處理好政府和市場關係，支持數位企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。」

大約有100人出席了這場會議，其中包括百度創辦人李彥宏和奇虎360創辦人周鴻禕以及其他科技界的巨頭。李彥宏和周鴻禕都是大陸全國政協委員。

中共中央政治局常委、政協主席汪洋在致辭時也強調發展數字經濟的重要性。「科學研判形勢，增強發展信心，辯證看待和統籌把握發展和安全的關係，不斷做強做優做大數字經濟，使之更好服務和融入新發展格局、推動高質量發展。」

過去一年半以來，中國政府在反壟斷、數據安全以及共同富裕等說辭下，加強了對互聯網及其他科技公司的整頓和監管。報導稱，這不僅重創了幾乎所有大型科技公司的形象和營運，而且讓許多公司的市值在一夜之間大為縮水。對電商、課外補習以及房地產業的整肅也對中國的經濟成長造成重擊。

此外，包括：螞蟻集團、滴滴出行和騰訊等科技巨頭都曾成為被整肅的對象，而且也都因此遭受重大損失。

大約從今年年初起，中國政府一方面忙於應對新冠病毒Omicron變異株引發的疫情反彈，另一方面則開始放鬆對科技行業的監管打壓，副總理劉鶴也常常出面安撫中國的私營企業。

上個月中共中央總書記習近平曾主持政治局會議，強調要加大對包括平台經濟在內的整體經濟的政策支撐。

今年三月召開的全國兩會，李克強在政府工作報告中把今年的經濟成長目標定在5.5％，但是許多經濟學家認為，由於範圍廣泛的嚴厲防疫封控措施重創了許多行業和企業以及供應鏈，如果沒有政府的強力支撐，中國今年的經濟成長目標恐怕很難實現。