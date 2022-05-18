有民眾於社群軟體散布愛四路將自主休市，攤商駁斥為假訊息。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

攤商表示，公告為去年疫情自主休市時設置。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

攤商表示，公告為去年疫情自主休市時設置。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

全台疫情持續延燒，近日傳出基隆愛四路夜市將於17日起自主休市7天，並於24日重新營業，許多民眾信以為真不斷詢問，攤商則駁斥，消息為去年資訊，怒批散播者相當可惡，現在生意因疫情已掉剩3成，看到有人惡意散播假訊息「相當無言」。

全台疫情從去年5月開始延燒，一度有趨緩情勢，直至今年3月再度爆發，中央目前許多政策朝向以「與病毒共存」，除疫情警戒未升級，也陸續放寬居家隔離限制等。未料，近日網上不斷傳出基隆愛四路夜市因疫情嚴峻將休市，公告顯示，自5月17日零時至5月23日24時止，自主休市7天，將於24日下午重新開市營業。

不過，記者實際前往夜市詢問，一名販賣鹽水雞達20多年林姓攤商駁斥並喊冤，該資訊為假消息，有不肖人士惡意亂傳，他表示，昨日晚上9時許在社群軟體群組看到，不斷有人轉傳一張公告休市的照片，但自己認得相片裡紅色機車的主人，確定內容為去年疫情嚴峻時，攤商們決定自主休市的訊息。

林姓攤商指出，現在生意與疫情前相比掉了4成以上，近日又不斷下雨，看到有人惡意散播假訊息相當氣憤，昨日也有許多熟客詢問是否真的要休息，令他相當驚訝。他提及，照片裡的海報宣傳並沒有寫民國幾年，呼籲大家不要誤信，現在疫情警戒沒有升級，還是會持續營業，並怒批這樣的消息真的很可惡、很誇張，甚至感到納悶「怎麼有人這麼無聊」。

另一名吳姓攤商則驚訝指出，並沒有接到要休市消息，往後還是會持續營業；她看完網傳的照片及資訊後直呼，「這是假消息」，並提及疫情期間生意大受影響，剩不到3成，還有人惡意散播資訊，「令人相當無言、傻眼」。

愛四路夜市主委陳維正也強調，自主休市7天為去年因應疫情的措施，目前無任何休息計畫。