或許有人會把溫柔和軟弱畫上等號，但其實溫柔的力量非常強大，不費吹灰之力就能夠換取想要的東西，《搜狐網》運勢命理專欄點名，雙魚座、天蠍座、天秤座就是這類人，外表具親和力，卻利用這樣的特質駕馭人心。

▍雙魚座

雙魚座給人的感覺很溫柔，是因為他們懂得迎合別人，更懂得如何征服人心，雙魚座非常清楚別人吃哪一套，喜歡什麼東西，所以會盡量滿足對方。他們也善於抓住別人的軟肋，或者用輿論的方式來達成目的。總之，雙魚座的內心非常強大，他們會抓住一個人，再依靠對方，走得更高、更遠。

▍天蠍座

天蠍座覺得以柔克剛才是王道，很多事情想要達成目的，不能硬來、蠻幹，所以在感情或是生活中，總是展現溫柔的一面，但他們的這種溫柔，更有可能是一種對外的偽裝，一種進攻性的目的，比如以退為進、欲擒故縱，其實他們的內心很堅定，也很理性，非常清楚自己要什麼，也有著一定的手段。

▍天秤座

天秤座是典型的外柔內剛，他們看似隨和、好相處，其實內心很有主見和魄力，對事情都有自我的判斷，不會人云亦云，以及努力堅持的原則，只是他們並不想把這一面展現出來。能進入天秤座內心的人少之又少，正因為他們沒有讓那麼多人進入自己的心，所以才能保持客觀態度，他們信奉道理，勝過人情。