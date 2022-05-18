高雄建國橋下愛河驚見有人在河面載浮載沉，民眾18日一早約9時到附近散步時發現河上漂有黑色衣物，趕緊打電話通報，消防隊趕抵將人救起時，但人已經明顯死亡。

初步了解死者為22歲的潘姓女子，今早約5時許男友就有報案指找不到潘女，警消獲報就有到愛河附近找尋卻找不到人，只在岸邊發現潘女隨身物品，未料後來就被散步民眾發現，家屬得知消息後也趕抵現場，詳細落水原因還要等警方進一步釐清。

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