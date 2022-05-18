安聯環球投資宣布與Voya Financial簽訂一項關於策略合作夥伴的合作備忘錄（MOU），並據此將安聯環球投資特定投資團隊與其所屬美國業務（AGI US）主要資產轉予Voya Investment Management（Voya IM），並相應的獲得此規模增加後的資產管理公司達24%的股權。最後確認的文件預計將於接下來數周完成，而最終的交易也將依據慣例成交條件完成。

包括高度互補的國際知名投資團隊、精選的客戶服務、銷售人員及相關管理的資產由AGI US轉移至Voya IM，將是支撐此策略合作關係的核心支柱，而相關範圍內的投資團隊如收益成長、基礎股票與私募等團隊管理了約1,300億美元的資產，將使Voya IM 的資產管理規模增加約50%。

安聯環球投資收益成長、基礎股票與私募等團隊的加入，將對Voya IM包含了固定收益與另類投資現有能力和投資平台帶來增益，而在轉換完成後，相關的平台與客戶也將持續由原有團隊管理並提供建議。

其次，計畫中將建立一個全球性的長期策略銷售合作夥伴關係，也就是安聯環球投資將在美國以外地區銷售Voya IM的投資策略，提供其客戶更廣泛且具互補性的投資策略。

安聯環球投資CEO Tobias C. Pross表示：「我們非常期待與美國的合作夥伴一起開啟安聯環球投資的新篇章。此一合作不但對我們自身的優勢與發展軌跡帶來互補，也對兩間公司的成長帶來支持。而安聯環球投資對Voya IM的持股，也將強化與彰顯我們對於其即將擴大的業務規模在全球取得成功的承諾」

此一交易的相關細節將在最終協議簽署後公布。安聯環球投資與Voya正在盡速確認交易條款，並預計於數周內執行最終資產購買協議與銷售協議。最終的交易也將依據慣例成交條件完成。